Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : s'envole vers 340E information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 17:25









(CercleFinance.com) - L'Oréal s'envole vers 340E (ex-plancher du 22 novembre en intraday) et semble en mesure de poursuivre sa course à la hausse vers 347,5E, ex-plancher du 22 novembre).

Mais la tendance ne redeviendrait haussière qu'à condition de déborder la forte résistance des 360E.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +3.06%