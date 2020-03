Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : s'attend à un repli proche de -5% du CA trimestriel Cercle Finance • 30/03/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de L'Oréal a décidé de reporter au 30 juin 2020 l'Assemblée Générale Mixte initialement fixée le 21 avril 2020. ' ' L'absence de visibilité sur le calendrier de sortie de cette crise sanitaire nous conduit à suspendre notre guidance ' indique le groupe. ' Le Groupe apportera plus d'informations lors de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, le 16 avril 2020, et précise que ce chiffre d'affaires devrait évoluer autour de -5 % par rapport à l'année dernière '.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.62%