L'Oréal : ricoche sous 447E, teste 437,3E

(CercleFinance.com) - L'Oréal ricoche sans intensité (-1,6%) sous 447E mais cela suffit à effacer tous les gains depuis 1 semaine.

Le titre pourrait retrouver un bon, soutien vers 420E, palier testé du 16 au 21 novembre dernier (et ex-zénith de mi-juillet).





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -2.12%