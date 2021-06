Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : retrace à 1% près son record absolu des 396E Cercle Finance • 24/06/2021 à 14:54









(CercleFinance.com) - L'Oréal se hisse vers 391,5E et retrace à 1% près son record absolu des 395,9E: le titre matérialise un 'avalement haussier' des 4 précédentes séances de repli et l'on assiste à l'activation d'un 'algo funiculaire' qui pourrait conduire le titre vers une meilleure clôture historique (au-delà de 391,4E donc). Battre des records est devenu d'une banalité presque quotidienne (36 records battus entre le 11 mars et le 18 juin, soit plus de 1 jour sur 2). Le prochain objectif serait un test du sommet du canal ascendant... qui gravite désormais vers 405E, un niveau qui coïncide avec le doublement de la capitalisation depuis le plancher de mi-mars 2020.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.23%