L'Oréal : retombe sous 350E, et même sous 249E information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 10:32









(CercleFinance.com) - L'Oréal retombe sous 350E et re-teste son plancher des 349,35E du 25 mars : en cas de rupture, le N°2 du CAC40 risque de retracer son plancher annuel des 325 ou 328E des 7 et 8 mars dernier.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -2.99%