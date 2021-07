Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : résultat net part du Groupe de 2 362,6 ME information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe au 30 juin 2021 atteint 15,19 milliards d'euros à données publiées, en croissance de + 16,2 %. A données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires ressort à +20,7 %. La marge brute, à 11 327 millions d'euros, ressort à 74,5 % du chiffre d'affaires, en augmentation de 140 points de base par rapport au premier semestre 2020. Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe, ressort à 2 600 millions d'euros. Le Bénéfice Net Par Action, à 4,63 euros est en augmentation de +21,1 % par rapport au premier semestre 2020. Le résultat net part du Groupe est de 2 362,6 ME au 30 juin 2021 contre 1 822,5 ME au 30 juin 2020.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.64%