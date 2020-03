Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : renoue avec 260E, pourrait viser 265E Cercle Finance • 04/03/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - L'Oréal renoue avec 260E et se rapproche à moins de 1% du comblement du 'gap' des 262,2E du 21 février : le titre aura alors retracé 62% de sa baisse depuis le zénith des 276E alors que le CAC40 efface péniblement 38% de la baisse. L'objectif suivant se situe au niveau de la résistance des 6/11 et 27/12.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +3.14%