L'Oréal renonce à augmenter son dividende

PARIS, 12 mai (Reuters) - Le conseil d'administration de L'Oréal OREP.PA a décidé de renoncer à la hausse prévue de 10,4% du dividende en raison de la crise du coronavirus et proposera donc à l'assemblée générale un dividende de 3,85 euros par action, identique à celui versé en 2019, annonce le groupe de cosmétiques dans un communiqué. Le Conseil a également décidé de renoncer sur l'ensemble de l'année 2020 à des opérations de rachat d'actions qui s'étaient élevées à 750 millions d'euros en 2019. La rémunération du président-directeur général, Jean-Paul Agon, sera par ailleurs réduite de 30% sur l'ensemble de l'année 2020, ajoute-t-il. (Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -1.02%