L'Oréal : remporte le prix 'Parité du Top 100'

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce avoir remporté le prix spécial 'Parité du Top 100' de la Féminisation des instances dirigeantes, à l'occasion de la 8e édition du Palmarès de la Féminisation des Instances Dirigeantes des entreprises du SBF120. Ce classement annuel examine le taux de féminisation des 120 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. Il prend en compte la place des femmes dans leurs instances dirigeantes afin de favoriser l'égalité femmes/hommes dans le monde du travail, et notamment parmi les plus hautes instances. ' Cette nouvelle reconnaissance vient saluer notre engagement profond du respect de la parité. Je suis fier que L'Oréal soit reconnu pour son exemplarité face à cet enjeu stratégique', a commentéNicolas Hieronimus, directeur général du Groupe L'Oréal.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.01%