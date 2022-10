Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : refranchit les 330E, pourrait viser 345E information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 14:47









(CercleFinance.com) - L'Oréal reprend +7% en 1 semaine (support testé à 311E): le cours refranchit les 330E et se rapproche de l'ex-résistance des 338E du 4 octobre.

En cas de franchissement, le titre viserait les 345E ( résistance oblique moyen terme issue du zénith des 433E du 5 janvier).

L'objectif suivant serait le test des précédentes résistances : 373E le 29 juillet, 376E le 5 avril.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +3.34%