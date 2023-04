Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : réédite son zénith des 434E de décembre 2021 information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 15:04









(CercleFinance.com) - Le 'luxe' continue de tracter le CAC40 vers de nouveaux sommets : en appui d'Essilor qui bondit de +7%, l'Oréal affiche +1,5% pour inscrire un nouveau record absolu à 435,8E (sommet provisoire), pour une capitalisation de 233,5MdsE.

Mais pour l'heure, le scénario semble être celui du double-sommet historique, le précédent zénith (433,65E) remontant au 8/12/2021, et la meilleure clôture (431,4E) au 4 janvier 2022 (429,5E ce jeudi 20/04).

Au-delà de 450E, le risque de 'M' baissier pourra être considéré comme écarté et l'appel des 500E deviendra irrésistible (la capitalisation dépassera alors 250MdsE).





