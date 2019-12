Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : record de clôture des 265E égalé, puis dépassé Cercle Finance • 20/12/2019 à 16:24









(CercleFinance.com) - L'Oréal se détache irrésistiblement à la tête du CAC40 et se prépare à inscrire un nouveau record absolu de clôture à 265,4E (du 6 novembre). Le record absolu intraday des 266,2E du 1er novembre pourrait être atteint et dépassé avant la fin de cette séance des '4 sorcières' qui consacre une hausse de +32% du titre cette année. Après une récente oscillation entre 265 et 251E, le prochain objectif au-delà de 266 devrait se situer vers 280E.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.01%