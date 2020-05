Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oreal : rechute sous 250E Cercle Finance • 04/05/2020 à 13:56









(CercleFinance.com) - L'Oreal rechute sous 250E et se rapproche du support oblique des 245E. En cas d'enfoncement, le prochain palier de soutien se dessine vers 233E, soit 50% de retracement de la récente reprise de +38% du titre depuis la zone des 200E

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -5.92%