L'Oréal : rechute 390E, surveille une cassure de 365E

(CercleFinance.com) - L'Oréal rechute 390E après avoir matérialisé un triple-top sous 404 puis 400E les 12 août, 2 puis 14 septembre. La situation pourrait se dégrader sous 383,5E puis 365E, l'ex-support du 27 mai puis 8 juillet avec les 336E en ligne de mire.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -2.47%