Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : rebondit vers 380E, préserve son 'bull-trend' information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 13:11









(CercleFinance.com) - L'Oréal est phénoménal : le CAC40 a lâché plus de 6% en 8 jours et l'Oréal à peine plus 5%.

Le titre rebondit déjà vers 380E et se replace au beau milieu de son canal de consolidation latéral sous-sommital, entre 370 et 390E.

Pas de signal directionnel donc, mais surtout, pas d'invalidation de la tendance haussière moyen terme, ce qui rend un re-test du zénith des 433E toujours plausible (soit un gain de 10%).





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.12%