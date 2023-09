Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal: réalise un investissement dans Shinehigh Innovation information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce un investissement minoritaire dans Shinehigh Innovation, une société de biotechnologie axée sur l'innovation en Chine,



Cet investissement permettra au groupe d'établir un partenariat à long terme pour le co-développement de solutions de beauté innovantes et durables.



Il s'agit du premier investissement d'innovation ouverte de L'Oréal en Chine via Shanghai Meicifang Investment avec le soutien de BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), la société de fonds de capital-risque stratégique d'innovation du Groupe L'Oréal.



Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe du Groupe L'Oréal en charge de la Recherche, de l'Innovation et de la Technologie, a déclaré : ' L'écosystème dynamique et unique des startups en Chine est un catalyseur extrêmement important de notre future stratégie d'innovation chez L'Oréal. Ce partenariat nous permettra, grâce à leur application leader mondial de la technologie supramoléculaire dans l'industrie de la beauté, d'apporter de nouvelles performances révolutionnaires au marché de la beauté. '





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.89%