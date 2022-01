Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : pullback vers 388E, valide un triple-top sous 430E information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 17:48









(CercleFinance.com) - L'Oréal subit un pullback vers 388E, ce qui signifie la cassure de la base du corridor de consolidation (394E) en formation depuis le 1er novembre.

Ceci valide un triple-top sous 430E les 17/11 et 8/12/2021 puis 4 janvier 2022 avec les 360E en ligne de mire (ex-plancher des 19 et 20/10/2021).





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -2.81%