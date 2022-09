Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal: pullback sous 330E, les 301E se rapprochent information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 12:35









(CercleFinance.com) - L'Oréal amorce un pullback sous 330E/329E, ex-support des 30 juin et 11 juillet.

Une cassure devrait déboucher sur le re-test du plancher majeur (et annuel) des 301E du 14 juin et 25 mai.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -2.24%