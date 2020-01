Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : pullback sous 260E, surveiller 251E Cercle Finance • 07/01/2020 à 17:02









(CercleFinance.com) - Alors qu'un record absolu de clôture a été inscrit le 27/12 à 266,1E, L'Oréal entame un pullback sous 260E: attention car un précédent sommet avait été inscrit à 266,6E (en intraday) le 31/10 octobre. Gare au double-top en cas de rupture des 251E, ce qui confirmerait un 'M' baissier, avec le comblement du 'gap' des 244,6E du 29 octobre puis le test des 238E dans la foulée.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.35%