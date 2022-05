Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal: pullback de -3,5% vers 326,5E information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - L'Oréal subit un pullback de -3,5% vers 326,5E : le plancher des 328E du 8 mars est menacé, la cassure des 325E (fixing d'ouverture du 7 mars) validerait un signal baissier en direction de 290E, le support du 29 janvier 2021, puis surtout des 271E, le plancher du 25/09/2020.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -2.76%