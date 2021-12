Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : progresse au-delà de 427E information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - L'Oréal progresse au-delà de 427E et retrace à 0,4% près son zénith des 429,8E du 17 et 18/11. Notons qu'un nouveau record absolu intraday a été inscrit la veille à 433E, 6 séances seulement après un rebond sur 397,5E... mais globalement, le titre dessine l'ébauche d'un 'M' baissier et n'a pas le droit à l'erreur. Au-delà des 430E, l'Oréal pourrait viser 463/465E.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.32%