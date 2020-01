Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : prises de profit appuyées, chute sous 258E Cercle Finance • 27/01/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - A l'image du secteur du luxe, l'Oréal subit des prises de profit appuyées, ouvre un 'gap' sous 268,3E et chute sous 258E: le titre devrait aller chercher le support des 251E du 3 décembre, puis pourrait refermer dans la foulée le 'gap' des 244,6E du 29 octobre dernier.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -4.62%