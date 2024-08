Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal: prise de participation dans Galderma information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 08:53









(CercleFinance.com) - L'Oréal fait part de l'acquisition d'une participation de 10% dans Galderma Group auprès de Sunshine SwissCo (consortium mené par EQT), d'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et d'Auba Investment, pour un montant non divulgué.



En outre, le géant français des cosmétiques a convenu de travailler avec cet acteur de la dermatologie et de l'esthétique injectable, à la mise en place d'un partenariat scientifique stratégique qui permettra de tirer parti de leurs expertises respectives.



L'Oréal ne sera pas représenté au conseil d'administration de Galderma et a accepté des clauses usuelles pour ce type d'investissement dans le cadre d'un pacte d'actionnaires conclu avec Sunshine SwissCo. Ils n'ont pas l'intention d'agir de concert.



L'opération, financée par la trésorerie disponible et une facilité de crédit mise en place pour cette transaction, sera mise en oeuvre par le biais d'une opération hors marché réalisée avec EQT et le consortium. Sa clôture devrait intervenir dans les prochains jours.





