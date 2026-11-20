( AFP / HECTOR RETAMAL )

L'Oréal prévoit d'investir près de 300 millions d'euros en France entre 2027 et 2029, a annoncé vendredi le géant français des cosmétiques.

Ces investissements visent à "accompagner la transition environnementale" des sites du groupe, à "renforcer ses capacités de recherche et d'innovation" et à "soutenir le développement de ses activités", indique le propriétaire des marques Garnier, Maybelline ou Lancôme, dans un communiqué.

Si L'Oréal n'a pas précisé la répartition chiffrée de ce montant, il précise que ces investissements viseront notamment à atteindre son objectif d'utiliser "100 % d'eau recyclée ou réutilisée dans les procédés industriels de ses usines d'ici à 2030".

Le mastodonte, dont le chiffre d'affaires a connu une forte hausse au troisième trimestre (+11,9 %), dopé par la demande dans toutes ses divisions et toutes les régions, dont la Chine, veut aussi "moderniser" ses laboratoires de recherche via la "poursuite des investissements en intelligence artificielle comme dans de nouveaux équipements scientifiques".

La France est le troisième marché du groupe, où il réalise plus d'un quart de sa production mondiale dans 11 usines.

En 2025, les investissements de L'Oréal ont atteint 1,5 milliard d'euros dans le monde, soit 3,4 % de son chiffre d'affaires.