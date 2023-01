Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal: présente deux innovations de 'beauty tech' information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce avoir dévoilé aujourd'hui, au CES® 2023, deux nouvelles technologies permettant d'élargir davantage l'accessibilité à l'offre de beauté.



La première technologie est baptisée HAPTA. Elle est présentée comme 'le premier applicateur de maquillage automatisé de haute précision conçu pour répondre aux besoins des personnes ayant une mobilité réduite du bras ou de la main'.



La seconde, L'Oréal Brow Magic, est annoncée comme 'le premier applicateur intelligent permettant un maquillage personnalisé des sourcils, en quelques secondes, chez soi'.



'Les deux technologies grand public que nous dévoilons cette année au CES sont au coeur de la raison d'être de notre entreprise : créer la beauté qui fait avancer le monde', a annoncé Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.



Les lancements de HAPTA et L'Oréal Brow Magic sont prévus pour 2023.





