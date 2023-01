Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : prend +2,8% à 288,4E information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 16:42









(CercleFinance.com) -L'Oréal prend +2,8% à 288,4E et voit sa capitalisation refranchir les 200MdsE (à 207MdsE), ce qui en fait le 2ème groupe de 'luxe' du CAC, mais loin derrière LVMH avec une 'capi' à 400MdsE.

L'Oréal comble le 'gap' des 288,25E du 13 janvier : le prochain objectif sera le test de l'ex-plancher des 393E du 30/11/2021, dernier obstacle avant le retracement du triple-top des 430/431E des 18/11, 4/12/2021 puis 4/1/2022.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.20%