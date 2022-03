Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal: première notation long terme 'Aa1' chez Moody's information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé vendredi avoir attribué à L'Oréal une première notation 'Aa1' d'émetteur à long terme, une notation assortie d'une perspective 'stable'.



Dans un communiqué, l'agence d'évaluation financière met en avant le 'solide historique' du groupe français de cosmétiques, habitué à dépasser la croissance de son marché grâce à une exposition à des segments porteurs, à des dépenses promotionnelles importantes et à sa capacité à innover.



Moody's déclare s'attendre à ce que L'Oréal continue de croître à un rythme au moins équivalent à celui du marché de la beauté, c'est-à-dire sur la base d'une croissance organique de l'ordre de 5%, une dynamique qui devrait s'accompagner d'une amélioration graduelle de ses marges.



L'agence de notation, qui loue également la politique 'très prudente' adoptée par le groupe en matière de finances, salue enfin une position de trésorerie 'excellente' avec 2,7 milliards d'euros de 'cash' à disposition à la fin 2021.



Moody's a confirmé par ailleurs sa note 'Prime-1' sur le papier commercial à court terme émis par le groupe.





