L'Oreal, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 21 octobre 2022

(AOF) - L'Oreal (-4,51 % à 314,40 euros)

L'action du géant des cosmétiques arrive en queue de peloton de l'indice parisien à mi-séance, les investisseurs s'inquiétant de la dynamique de la division luxe du groupe au troisième trimestre. Au 30 septembre 2022, le groupe de produits de beauté L'Oréal a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 12,4% à taux de change constant : il s'établit à 27,94 milliards d'euros, contre 23,19 milliards au 30 septembre 2021.

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 5 branches générant 32,3 Mds€ de ventes : le luxe pour 40 %, les produits grand public pour 42 %, la cosmétique active pour 12 % et les produits professionnels ;

- Position internationale puissante, avec 35 marques mondiales et des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l’Asie du nord (31%), l'Amérique du nord (25 %) et le reste du monde ;

- Modèle d’affaires fondé sur 5 piliers : R&D élevée autour de 800 Ms€, l’innovation contribuant à 15 % des ventes annuelles, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20 % par an, positionnement dans les produits « premium », marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Capital caractérisé par les positions fortes des familles Bettancourt et Meyers -34,7%- et de Nestlé - 20%-, Jean-Paul Agon président le conseil d’administration de 16 membres, Nicolas Hieronimus étant directeur général ;

- Bilan exceptionnellement sain, avec 3,6 Mds€ de dette face à 23,6 Mds€ de capitaux propres.

Enjeux

- Croissance annuelle moyenne supérieure à 5 % du marché mondial de la beauté, tirée par l’enrichissement des populations des pays émergents et leur vieillissement dans l’OCDE;

- Stratégie d’innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » ; 3,3 % des revenus investis en recherche & innovation, environ 500 brevets déposés par an par 21 centres de recherche / focus sur le digital, renforcé par des acquisitions (ModiFace, leader de la réalité augmentée et de l’intelligence artificielle), par des prises de participation dans des start-up avec le fonds BOLD et les partenariats avec les GAFAM, Alibaba et Tencent, Verily (vieillissement cutané) / intégration des critères de durabilité dans les produits ;

- Stratégie environnementale « L'Oréal pour le futur » : transformation du modèle d'affaires dans les limites planétaires : neutralité carbone des sites d'ici à 2025 et, d'ici 2030, totalité des emballages plastiques d'origine recyclée ou biosourcée et réduction de 50 % des émissions de CO2 par rapport à 2018 pour chaque produit fini /contribution de 150 M€ aux actions de solidarité aux femmes vulnérables et à la protection de l'environnement (régénération et biodiversité) / affichage de l'impact social et environnemental des produits ;

- Capacité à générer un autofinancement opérationnel élevé -5,6 Mds€ ;

- Intégration du californien Youth to the people ;

- Historique de croissance des ventes supérieure au marché depuis 13 ans et renforcée par le digital, à 29 % du chiffre d’afffaires.

Défis

- Evolution à long terme de la participation de 8 % dans Sanofi ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : fermeture des sites d’e-commerce et des magasins et maintien de l’usine de production de Moscou, 2 % des ventes provenant de Russie ;

- Objectif 2022 d’une superformance du marché et d’une progression des ventes et du bénéfice ;

- Dividende 2021 de 4,8 € et vers une annulation des 4 % d’actions rachetées auprès de Nestlé.

