Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal : pèse sur le CAC40 avec -3%, surveiller 411E information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - L'Oréal pèse de tout son poids sur le CAC40 avec ses -3% vers 410E: le titre menace directement le plancher annuel des 411E du 8 avril et pourrait enchainer sur une correction en direction de 386,9E, l'ex-'gap' du 23/10/2023... puis du support majeur des 380E du 20/10/2023.





Valeurs associées L'OREAL 409,65 EUR Euronext Paris -3,12%