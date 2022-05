Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

L'Oréal: participation minoritaire dans Sparty information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 18:42

(CercleFinance.com) - L'Oréal, par l'intermédiaire de son fonds de capital-risque BOLD annonce l'acquisition d'une participation minoritaire dans Sparty. Cette start-up japonaise est spécialisé dans la distribution directe au consommateur spécialisée dans la beauté personnalisée.



Cet investissement marque la première opération de capital-risque de L'Oréal au Japon.



Installé à Tokyo, cette société a développé des marques telles que Medulla dans les soins capillaires, ou Hotaru dans le soin de la peau.



' Le Japon est l'un des marchés les plus sophistiqués et les plus précurseurs en matière de beauté. L'expérience personnalisée y est très appréciée, et nous assistons à l'émergence de nouvelles tendances et innovations en matière de services et de produits sur-mesure, notamment dans le domaine de la beauté ' a déclaré Jean-Pierre Charriton, Directeur Général de L'Oréal Japon.