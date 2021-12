Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : partenariat avec Veolia pour le recyclage information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Veolia et L'Oréal indiquent s'être associés dans une démarche d'économie circulaire, par laquelle Veolia fournira du plastique recyclé de haute qualité pour les emballages de L'Oréal au niveau mondial de façon à réduire leur empreinte carbone. Redevable de certifications très exigeantes, le plastique recyclé rentrant dans la composition des emballages cosmétiques sera obtenu après traitement de la matière plastique issue des déchets d'emballages (bouteilles, flacons, etc...). Afin de répondre aux certifications internationales, Veolia s'est doté d'une technologie innovante de production de granulés qui bénéficie d'un système d'élimination des composés organiques et permet d'obtenir une qualité équivalente au plastique vierge.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.00%