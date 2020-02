Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : partenaire officiel de l'Expo 2020 Dubai Cercle Finance • 04/02/2020 à 12:14









(CercleFinance.com) - L'Oréal et Expo 2020 Dubai ont annoncé la signature d'un partenariat pour l'Expo 2020 Dubai. L'Oréal devient le partenaire officiel de l'Expo pour la catégorie ' produits et services de beauté '. ' Pendant l'Expo 2020 Dubai, L'Oréal présentera ses derniers produits et services et participera aux évènements autour du futur de la beauté, marqués par la personnalisation, les nouvelles technologies et l'innovation durable ' indique le groupe. L'Oréal ouvrira un pop-up store et des studios beauté sur le site de l'Expo. Le groupe sera également présent au sein du Pavillon France où le Groupe organisera des conférences. Plus grand évènement jamais organisé dans la région avec 200 participants et 25 millions de visiteurs attendus, Expo 2020 se déroulera sur une période de 6 mois, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.08%