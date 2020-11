Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : nouvelle organisation de zones géographiques Cercle Finance • 04/11/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - L'Oréal a décidé de changer le périmètre géographique de certaines de ses Zones à la suite du départ de Jochen Zaumseil, Président de la Zone APAC. La Zone Asie du Nord rassemblera la Chine continentale, Hong Kong, Taiwan, le Japon et la Corée du Sud. Cette Zone sera dirigée par Fabrice Megarbane. L'Asie du Sud et la Zone Moyen-Orient/Afrique du Nord seront unies pour créer la Zone SAPMENA (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord). Cette nouvelle et importante Zone sera confiée à Vismay Sharma. Une nouvelle Zone Afrique subsaharienne sera confiée à Burkhard Pieroth. Par ailleurs, le Groupe a souhaité créer la fonction de Chief Global Growth Officer. Cette fonction sera confiée à Frédéric Roze.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +3.34%