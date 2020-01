Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : nouveau zénith à 268,9E Cercle Finance • 15/01/2020 à 16:09









(CercleFinance.com) - un précédent sommet avait été inscrit à 266,6E (en intraday) le 31/10 puis ce score avait été confirmé en clôture le 27/12. Après une dernière oscillation entre 259,6 et 266,6E, le titre dispose d'un potentiel d'appréciation mécanique jusque vers 273,6E.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.08%