L'Oréal : nouveau record absolu à 331,4E

(CercleFinance.com) - L'Oréal établit un nouveau record absolu à 331,4E mais ne parvient pas encore à égaler la performance du CAC40 depuis le 1er janvier. La dernière grande oscillation entre 293 et 320E induisait un potentiel de progression jusque vers 347E.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.25%