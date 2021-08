Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : nouveau record à 405E, la voie est libre pour 425E? information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 15:54









(CercleFinance.com) - L'Oréal (405,5E) a définitivement effacé son record des 395,95E (392E en clôture) du 18/06: la dernière oscillation entre 365 et 395E valide un potentiel de hausse vers 425E, aucun obstacle graphique ne semble capable de contrecarrer ce scénario.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.22%