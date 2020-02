Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : négociations exclusives pour céder Roger & Gallet Cercle Finance • 04/02/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce l'entrée en négociations exclusives avec le holding d'investissement français Impala pour la cession de la marque Roger & Gallet. Roger & Gallet a été intégré au sein de L'Oréal en 2008 suite à l'acquisition d'Yves Saint Laurent Beauté. La marque a généré un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros en 2018.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.55%