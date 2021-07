Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : le zénith des 391,45E est tutoyé. information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - L'Oréal repart vers les sommets (à 387E, soit 1% de la meilleure clôture historique), le zénith des 391,45E du 18 juin est tutoyé. La dernière oscillation entre 365 et 390E induit un potentiel vers 415E, la capitalisation dépasse de nouveau les 215MdsE, le titre consolide sa seconde place.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.07%