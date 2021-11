L'Oréal : le titre recule, Morgan Stanley reprend son souffle

(CercleFinance.com) - Le titre L'Oréal évolue en ne repli ce lundi à la Bourse de Paris, pénalisé par la dégradation du conseil de Morgan Stanley, qui recommande aux investisseurs de reprendre leur souffle après le solide parcours de l'action.

A 11h15, le géant français des cosmétiques cède 0,6%, accusant l'un des plus forts replis du CAC 40, qui avance de son côté de 0,2% au même moment.

Dans une note publiée hier, les analystes de Morgan Stanley estiment que L'Oréal reste un placement de choix au sein du secteur de la consommation, voyant dans le titre un investissement 'de base' dans une optique de long terme.

'Toutefois, après une surperformance de plusieurs années, nous attendons une meilleure opportunité afin de nous renforcer', expliquent-ils dans l'étude.

Le titre L'Oréal a progressé de plus de 35% en 2021 pour désormais évoluer à des plus hauts historiques. En trois ans, le cours de l'action a plus que doublé.

Conséquence, les analystes de Morgan Stanley se montrent désormais plus prudents sur le dossier, qu'ils recommandent de 'pondérer en ligne' et non plus de 'surpondérer'. Leur objectif de cours reste toutefois de 435 euros.