L'Oréal: le titre chute, UBS n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre chute de -3,7% à la Bourse de Paris après l'analyse négative d'UBS.



UBS estime qu'il est temps de marquer une pause sur le titre. L'analyste passe à Neutre sur la valeur (au lieu de Achat) et abaisse son objectif de cours à 475 E (au lieu de 495 E) ce qui représente un potentiel de hausse de 8% par rapport au cours actuel.



' Une réévaluation importante au cours des 12 derniers mois et des attentes consensuelles élevées signalent une légère hausse par rapport aux niveaux actuels ' indique UBS.



Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, avait déclaré : ' Dans un contexte économique et géopolitique incertain, nous restons confiants dans notre capacité à surperformer le marché et à réaliser en 2023 une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats. '





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -4.16%