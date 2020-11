Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : le pullback sous 320E s'accélère, 280E en vue ? Cercle Finance • 24/11/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - L'Oréal ne participe plus depuis une semaine à l'échappée du CAC40 au-delà des 5.500Pts: le pullback amorcé sous 320E s'accélère, sous les 296E (ex zénith des 2 juillet et 19 octobre) en direction de 280E, le support légèrement oblique unissant les planchers du 25/09 et 30/10 (270 et 276E respectivement, ce 2 seuils constituant les ultimes supports moyen terme après 15% de repli)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -3.40%