L'Oréal-Le futur PDG sera choisi en interne d'ici l'automne

PARIS, 30 juin (Reuters) - Jean-Paul Agon, le PDG de L'Oréal OREP.PA , a déclaré mardi que son successeur serait choisi en interne d'ici l'automne. Lors de l'assemblée générale des actionnaires, il a précisé que le conseil d'administration avait recommandé que le futur PDG vienne de l'intérieur du groupe de cosmétiques, comme le veut l'usage. "Le conseil a jugé que, en interne, L'Oréal avait toutes les ressources pour trouver des candidats ou candidates de très grande qualité donc le conseil de nomination et de gouvernance est en train de faire ce travail", a-t-il souligné. "Il proposera au conseil d'administration à l'automne sa recommandation pour mon successeur ou ma successeure et le conseil communiquera à l'extérieur cette décision à l'automne de cette année", a-t-il précisé. Jean-Paul Agon, qui a rejoint L'Oréal en 1978, a été nommé à la tête du groupe en 2006. Il a précisé que conformément aux statuts de L'Oréal, il devrait passer le relais à son successeur avant de fêter ses 65 ans, en juillet 2021. Nicolas Hieronimus - actuel numéro deux du groupe - est perçu comme le dauphin naturel de Jean-Paul Agon. Après avoir débuté en 1987 comme chef de produit chez Garnier, une marque du groupe, il a dirigé L'Oréal Paris en France puis dans le monde. Il a ensuite pris les rênes de la filiale mexicaine du groupe avant de revenir en France comme PDG de la division de produits dits "professionnels", vendus dans les salons de coiffure. Le véritable tournant de sa carrière est intervenu en 2011 avec sa nomination à la tête de la division de produits de luxe et ses marques Lancôme, YSL ou Armani. (Gwénaëlle Barzic et Sarah White, version française Jean-Michel Bélot)

