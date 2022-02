L'Oréal : JPMorgan reste à Surperformance

(AOF) - JPMorgan a confirmé son opinion Surperformance et son objectif de cours de 435 euros sur L'Oréal. Le broker a salué un exercice 2021 en ligne avec les attentes. Le groupe est bien positionné pour surperformer 2022, souligne l'analyste.

=/ Points clés /=

- Leader mondial des cosmétiques, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 5 branches générant 28 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 42 %, le luxe pour 36 %, la cosmétique active pour 11 % et les produits professionnels pour 11 % ;

- Position internationale puissante, avec 35 marques mondiales et des revenus équilibrés entre l'Europe de l’Ouest (27 %), l'Amérique du nord (25 %), et les « nouveaux marchés » : Asie-Pacifique pour 35 % (position de leader avec 1/10èmes des parts de marché), Europe de l’est pour 6 %, Amérique latine pour 5 % et Afrique Moyen-Orient ;

- Modèle d’affaires fondé sur 5 piliers : R&D élevée autour de 800 Ms€, l’innovation contribuant à 15 % des ventes annuelles, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20 % par an, positionnement dans les produits « premium », marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Capital caractérisé par les positions fortes des familles Bettancourt et Meyers -33,17%- et de Nestlé - 23,2 %-, Jean-Paul Agon président le conseil d’administration de 19 membres, Nicolas Hieronimus étant directeur général ;

- Bilan exceptionnellement sain, avec des fonds propres de 29 Mds€ et une trésorerie nette de 3,9 Mds€.

=/ Enjeux /=

- Croissance annuelle moyenne supérieure à 5 % du marché mondial de la beauté, tirée par l’enrichissement des populations des pays émergents et leur vieillissement dans l’OCDE;

- Stratégie d’innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » :

- 3,3 % des revenus investis en recherche & innovation, environ 500 brevets déposés par an par 21 centres de recherche,

- focus sur le digital, renforcé par des acquisitions (ModiFace, leader de la réalité augmentée et de l’intelligence artificielle), par des prises de participation dans des start-ups avec le fonds BOLD et le partenariat avec les GAFAM et Alibaba et Tencent,

- intégration des critères de durabilité dans les produits ;

- Stratégie environnementale « L'Oréal pour le futur » :

- transformation du modèle d'affaires dans les limites planétaires : neutralité carbone des sites d'ici à 2025 et, d'ici 2030, totalité des emballages plastique d'origine recyclée ou biosourcée et réduction de 50 % des émissions de CO2 par rapport à 2018 pour chaque produit fini,

- contribution de 150 M€ aux actions de solidarité aux femmes vulnérables et à la protection de l'environnement (régénération et biodiversité),

- affichage de l'impact social et environnemental des produits ;

- Capacité à générer un autofinancement opérationnel élevé -2,1 Mds€ à fin juin ;

- Historique de croissance des ventes supérieure au marché depuis 12 ans.

=/ Défis /=

- Evolution à long terme de la participation de 8 % dans Sanofi ;

- Risques de recul des ventes en Chine où seront taxés les citoyens les plus riches ;

- Impact de la pandémie : hausse de 21 % des ventes au 1 er semestre, tirées par l’Amérique du nord et l’e-commerce, et de 21 % du bénéfice net ;

- Objectif 2021 d’une surperformance du marché assortie d’une progression des ventes et du bénéfice ;

- Dividende 2020 de 4 € et programme de rachat d’actions.