L'Oréal : investit dans la plateforme de Replika Software

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce un investissement minoritaire dans la plateforme de ' social selling ' (vente sociale) américaine Replika Software, dans le cadre de sa stratégie d'accélération en e-commerce. Replika Software est une plateforme qui fournit aux marques des solutions de ' social selling ' clé en main afin d'activer à grande échelle leur écosystème de vendeurs présents sur les réseaux sociaux et d'y développer leur influence. ' Aujourd'hui, le e-commerce représente déjà 25% du chiffre d'affaires de L'Oréal. La montée en puissance du commerce social est une excellente opportunité pour nos marques de réinventer l'expérience client dans la beauté à travers le monde. Nous sommes très heureux de nous associer à Replika Software, un pionnier dans le domaine, pour créer un commerce social à grande échelle', a commenté Lubomira Rochet, Chief Digital Officer de L'Oréal.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.70%