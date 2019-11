L'OREAL investit dans Groupe Functionalab,leader de cliniques de médecine esthétique au Canada

(AOF) - L'Oréal a pris une part minoritaire dans la société canadienne Groupe Functionalab, leader dans le domaine des cliniques de médecine esthétique au Canada sous les marques Dermapure et Project Skin MD et spécialisée dans les soins de la peau professionnels. Avec un réseau de 15 cliniques médico-esthétiques au Canada, Groupe Functionalab propose une gamme complète de traitements de rajeunissement sans chirurgie tels que lasers, injections, cryolipolyse, traitement des rides et du relâchement cutané par ultrasons ou radiofréquence.

Ce partenariat permet à L'Oréal de renforcer sa position sur le marché des soins professionnels où le groupe est déjà présent avec la marque SkinCeuticals, dont la distribution sera élargie à l'ensemble des cliniques Dermapure.

Au terme de cette opération, Groupe Functionalab demeure sous le contrôle et le leadership de son équipe de direction actuelle située à Montréal.