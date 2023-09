Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

L'Oréal: inauguration d'un espace au siège historique information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 10:30

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce l'inauguration, après plusieurs années de travaux et de transformation, du Visionnaire - Espace François Dalle, nouvel espace de 4200 mètres carrés situé au croisement de la rue Saint-Honoré et de la rue Royale à Paris.



Installé au lieu même du siège historique du géant des cosmétiques, cet espace est 'dédié à la transmission de la culture, à l'inspiration et la créativité pour innover et inventer le futur de la beauté'.



Prenant le nom de François Dalle, directeur général de L'Oréal de 1957 à 1984, Le Visionnaire s'articule autour de 21 salles 'consacrées aux racines et à l'histoire, à la transmission de la culture, à l'inspiration et à l'expérimentation'.