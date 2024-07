Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal: hausse de 8,8% du résultat net pdg au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 18:09









(CercleFinance.com) - L'Oréal publie un chiffre d'affaires semestriel de 22,12milliards d'euros,en hausse de + 7,3 % à données comparables, et + 7,5 % à données publiées.



Le résultat d'exploitation ressort à 4600 ME (vs 4258 ME un an plus tôt) tandis que le résultat opérationnel s'établit à 4495 ME (vs 3937 ME un an plus tôt).



Le résultat net part du groupe s'établit à 3655 ME, en hausse de 8,8%, laissant apparaître un résultat net par action part du groupe de 6,84 euros, contre 6,27 euros précédemment.



'Dans un contexte toujours marqué par des tensions économiques et géopolitiques, nous restons optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté. Nous sommes convaincus que notre capacité à innover et la robustesse de notre modèle multipolaire, nous permettront de continuer à le surperformer pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats', a commenté Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.





