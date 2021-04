Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : hausse de + 5,4 % du CA à 7,61 MdsE au 31 Mars Cercle Finance • 15/04/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 7,61 milliards d'euros en hausse de + 5,4 % au 31 mars 2021 à données publiées. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires ressort à + 10,2 %. La croissance à taux de change constants ressort à + 11,5 %. Le groupe affiche une progression en Asie Pacifique de + 23,8 %, tirée par la Chine continentale (+ 37,9 %) et un fort redressement en Amérique du Nord (+ 6,3 %) à données comparables (- 1,8 % à données publiées). La Division des Produits Professionnels est en hausse de + 21,0 % à données comparables (+ 12,9 % à données publiées). La Division Grand Public réalise un premier trimestre à - 0,7 % à données comparables (- 6,2 % à données publiées). L'Oréal Luxe termine le trimestre à + 14,6 % à données comparables (+ 12,4 % à données publiées), surperformant nettement le marché. La Division Cosmétique Active enregistre une croissance à + 28,7 % à données comparables (+ 21,8 % à données publiées) et continue de gagner des parts de marché significatives.

