L'Oréal: hausse de 27,6% du BPA net en 2022

(CercleFinance.com) - L'Oréal publié un chiffre d'affaires de 38.26 milliards d'euros au titre de 2022, en hausse de 10.9% à données comparables par rapport à l'exercice précédent. 28% du CA est réalisé via le e-commerce.



En comparable, l'activité progresse dans toutes les divisions, aussi bien dans les produits professionnels (+10.1%, à 4.4 MdsE), que dans les produits grand public (+8.3%, à 14 MdsE), L'Oréal Luxe (+10.2%, à 14.6 MdsE) ou encore la Cosmétique Active (+21.9%, à 5.1 MdsE).



L'activité est à la hausse dans toutes les zones géographiques (toujours en comparable), avec +11.6% en Europe, +10.4% en Amérique du Nord, +6.6% en Asie du Nord, +22% dans zone SAPMENA-SSA (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne) et enfin +18.6% en Amérique latine.



Dans ce contexte, L'Oréal souligne la forte amélioration de sa marge d'exploitation, à 19,5 % (+ 40 pb), avec un résultat d'exploitation de 7 457 ME.



Le BPA net ressort à 11.26 euros, en hausse de 27.6%.



Enfin, la firme indique que son Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril 2023, un dividende de 6,00 euros, en augmentation de +25 %.





