L'Oréal : grimpe vers 379E, retrace son zénith du 02/02/2022

(CercleFinance.com) - L'Oréal grimpe vers 379E et retrace son zénith du 2 février 2022 : le titre voit sa capitalisation repasser le cap symbolique des 200MdsE.

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 288,25E du 13 janvier puis le test de l'ex-plancher des 393E du 30/11/2021, dernier obstacle avant le retracement du triple-top des 430/431E des 18/11, 4/12/2021 puis 4/1/2022.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.79%